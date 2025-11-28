Peter Stöger gefeuert! – so katastrophal war seine Bilanz bei Rapid

Nach nur fünf Monaten im Amt hat Rapid Wien die Reißleine gezogen und sich von Trainer Peter Stöger getrennt. Die Hütteldorfer gaben am Freitag das Ende der Zusammenarbeit mit dem 59-jährigen Coach bekannt. Auch Co-Trainer Thomas Sageder muss seinen Posten räumen. Vorerst übernimmt Stefan Kulovits, der bislang als Assistenztrainer bei den Grün-Weißen fungierte, interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie.

Dem Trainerwechsel vorausgegangen waren schmerzhafte Niederlagen: Zunächst unterlag Rapid dem Bundesliga-Schlusslicht GAK mit 1:2, ehe am Donnerstag in der Conference League eine deutliche 1:4-Pleite gegen den polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa folgte. Bemerkenswert: Noch unmittelbar nach dem Europacup-Debakel hatte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer dem Trainer öffentlich den Rücken gestärkt. Zwölf Stunden später ist Stöger Geschichte.

Am Sonntag wartet mit dem Duell gegen den formstarken LASK gleich die nächste Herausforderung – ausgerechnet mit Ex-Rapid-Trainer Didi Kühbauer auf der Gegenseite. Die mitgereisten Rapid-Anhänger hatten bereits am Donnerstagabend im Stadion “Stöger raus” skandiert und aus Protest gegen die eigene Mannschaft vorzeitig den Auswärtsblock verlassen.

Katzers Erklärung

“Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze”, erklärte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. “Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig. In den letzten zwölf Matches mussten wir achtmal den Platz als Verlierer verlassen”, fügte der Sport-Boss an.

“Wir wollten nach der letzten Länderspielpause eine Trendumkehr erreichen und waren sehr zuversichtlich das dies gelingt, leider ging die Tendenz aber sowohl beim Heimspiel gegen den GAK als auch am Donnerstag im Europacup in Polen weiter nach unten. Sowohl die letzten Resultate als auch Leistungen haben uns nun zu dieser Entscheidung veranlasst”, erklärte Katzer, warum es zum Blitz-Rauswurf Stögers kam.

Trainersuche läuft

“Nun muss der volle Fokus auf die letzten Spiele des Jahres gelegt werden, parallel sondieren wir selbstverständlich den Markt nach geeigneten Persönlichkeiten für die Position des Cheftrainers ohne einen Schnellschuss machen zu wollen”, erklärte Katzer.