Nach Wirbelsturm und Mega-Flut: Thailand meldet 145 Opfer

Überschwemmungen, Wirbelstürme und Regenmassen verwandeln Südostasien in ein Katastrophengebiet. Die Bilanz der Unwetter ist erschütternd.

Schwere Unwetter fordern hunderte Todesopfer in Südostasien. Die Naturkatastrophen haben in mehreren Ländern der Region verheerende Folgen. In Sumatra (Indonesien) kamen bei massiven Überschwemmungen mehr als 80 Menschen ums Leben.

Der Wirbelsturm, der über Sri Lanka hinwegfegte, forderte mindestens 56 Todesopfer. Besonders dramatisch ist die Lage in Thailand, wo die Behörden inzwischen 145 Tote melden.

⇢ Schwere Unwetter am Balkan: 75-Jährige von Fluten mitgerissen



Dramatische Lage

Dort leidet vor allem die Stadt Hat Yai unter beispiellosen Regenfällen.

⇢ Notstand in Norditalien: Behörden schlagen Alarm nach Sintflut

