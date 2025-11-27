“Müssen punkten!” – Stöger unter Druck: Dieser Sender übertägt das Rapid-Match

Der SK Rapid steht vor einem Schicksalsspiel in der UEFA Conference League. Die Wiener müssen am vierten Spieltag gegen Rakow Czestochowa unbedingt punkten, um ihre Chancen auf ein Überwintern im Europacup zu wahren.

Fußballfans können die Partie ab 18:45 Uhr live im Free-TV auf ServusTV sowie im Stream auf ServusTV ON verfolgen.

Stögers Forderung

Cheftrainer Peter Stöger macht nach der schmerzhaften 1:2-Heimpleite gegen den GAK vor vier Tagen unmissverständlich klar: “Wir müssen unbedingt punkten.”