Nächtlicher Feuerschreck: Flammen lodern in Wiener Schulhof

Mitten in der Nacht steigt Rauch über einem Wiener Schulhof auf – die Feuerwehr rückt aus.

In der Nacht auf Donnerstag sorgte eine auffällige Rauchentwicklung in der Märzstraße in Wien-Penzing für Aufregung unter den Anrainern. Der Rauch stieg aus dem Innenhof einer Volksschule auf und alarmierte die Berufsfeuerwehr Wien.

Brennender Müllbehälter

Ursache des Einsatzes war ein Großraummüllbehälter, der im Schulhof aus noch ungeklärtem Grund Feuer gefangen hatte. Die dabei entstandene Rauchentwicklung war weithin sichtbar und auch in der näheren Umgebung deutlich wahrnehmbar.

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Kurz nach 22.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein, verschafften sich Zugang zum Schulgelände und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Wie ein Pressesprecher gegenüber „Heute“ erklärte, verliefen die Löscharbeiten ohne Komplikationen.

Da sich der Vorfall zu einem Zeitpunkt ereignete, zu dem der Schulbetrieb längst beendet war, blieben Personen glücklicherweise unversehrt. Nach abschließender Nachkontrolle rückten die Einsatzkräfte wieder ab.