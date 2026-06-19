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Feuerwehreinsatz

Brand bei Floridsdorfer Brücke löst Großeinsatz aus

Brand bei Floridsdorfer Brücke löst Großeinsatz aus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Rauch über der Donau, gesperrte Brücke, Boote im Einsatz – Freitagvormittag herrschte rund um Floridsdorf Ausnahmezustand.

Ein Feuer im Bereich der Floridsdorfer Brücke hat am Freitag einen Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr ausgelöst. Wie das Portal Heute berichtet, war die Rauchentwicklung über dem Einsatzort weithin sichtbar.

Brücke gesperrt

Die Feuerwehr rückte mit einem massiven Aufgebot an – neben zahlreichen Löschfahrzeugen kamen dabei auch Boote zum Einsatz. Die Floridsdorfer Brücke wurde für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Ebenso war die Straßenbahnlinie 31 betroffen: Zwischen Wien-Floridsdorf und dem Friedrich-Engels-Platz musste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte brennendes Gras im Bereich der Brücke der Auslöser gewesen sein. Die Löscharbeiten liefen am Vormittag auf Hochtouren, die genaue Brandursache war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst ebenfalls nicht vor.

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