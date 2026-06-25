Riesentrampolin, Rutsch & Eis: Vienna Ice-Cream Week bringt Abkühlung

Wien bekommt zum Schulschluss ein süßes Upgrade – und der Schwarzenbergplatz wird zum coolsten Treffpunkt des Sommers.

Wenn Sommer und Schulschluss zusammenfallen, braucht es die passende Antwort auf steigende Temperaturen und freie Tage – und genau diese liefert die Vienna Ice-Cream Week. Von 26. Juni bis 5. Juli 2026 verwandelt sich der Schwarzenbergplatz beim Hochstrahlbrunnen in Wien in ein Eisparadies: Anbieter wie Bortolotti, Roxy Eis, Schelato und Ben & Jerry’s sorgen für Abkühlung mit Stil. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei.

Wiener Eisparadies

Für die jüngsten Besucher wartet ein eigener Kinderbereich mit Riesentrampolin, Karussell und Mega-Luftrutsche. Wer zwischendurch Hunger bekommt, wird am Foodtruck fündig – und wer etwas trinken möchte, findet bei der Strizzis und Schlawiener Streetbar Spritzervariationen, hausgemachte Limonaden, Mocktails und Longdrinks.

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Neu im Sortiment der Bar sind in dieser Saison die kultigen Dirty Sodas (Limonade mit Sirup und Sahne); alle Getränke werden, soweit es möglich ist, aus Wiener Zutaten hergestellt.