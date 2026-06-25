Riesentrampolin, Rutsch & Eis: Vienna Ice-Cream Week bringt Abkühlung

Wien bekommt zum Schulschluss ein süßes Upgrade – und der Schwarzenbergplatz wird zum coolsten Treffpunkt des Sommers.
Wenn Sommer und Schulschluss zusammenfallen, braucht es die passende Antwort auf steigende Temperaturen und freie Tage – und genau diese liefert die Vienna Ice-Cream Week. Von 26. Juni bis 5. Juli 2026 verwandelt sich der Schwarzenbergplatz beim Hochstrahlbrunnen in Wien in ein Eisparadies: Anbieter wie Bortolotti, Roxy Eis, Schelato und Ben & Jerry’s sorgen für Abkühlung mit Stil. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei.
Wiener Eisparadies
Für die jüngsten Besucher wartet ein eigener Kinderbereich mit Riesentrampolin, Karussell und Mega-Luftrutsche. Wer zwischendurch Hunger bekommt, wird am Foodtruck fündig – und wer etwas trinken möchte, findet bei der Strizzis und Schlawiener Streetbar Spritzervariationen, hausgemachte Limonaden, Mocktails und Longdrinks.
Neu im Sortiment der Bar sind in dieser Saison die kultigen Dirty Sodas (Limonade mit Sirup und Sahne); alle Getränke werden, soweit es möglich ist, aus Wiener Zutaten hergestellt.