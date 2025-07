Nächtlicher WEGA-Einsatz: Betrunkener schießt aus Fenster (FOTOS+VIDEO)

Schüsse durchbrechen die Nachtruhe am Wiener Hauptbahnhof. Ein 46-jähriger Österreicher löst mit einer Gaspistole einen Großeinsatz von WEGA und Cobra aus.

In der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs lösten mehrere Schüsse am Samstagabend einen umfangreichen Polizeieinsatz aus. Anwohner alarmierten gegen 22:20 Uhr den Notruf, nachdem sie in der Schelleingasse Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Daraufhin rückten Spezialeinheiten der WEGA und Cobra zum Einsatzort aus, wo auch sie beim Eintreffen einen weiteren Schuss vernahmen.

📍 Ort des Geschehens

Die Einsatzkräfte nahmen kurz darauf einen 46-jährigen Österreicher fest und durchsuchten seine Wohnung, wie Polizeisprecher Philipp Hasslinger mitteilte. Der Mann hatte trotz eines bestehenden Waffenverbots mehrfach mit einer Gaspistole aus seinem Fenster gefeuert. Diese Waffe wurde bei der Durchsuchung sichergestellt und gilt als mutmaßliches Tatmittel.

⇢ Schuss-Alarm in Wien: Polizei umstellt Bim mit Sturmgewehren



Laufende Ermittlungen

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm sowohl die Spurensicherung als auch die weiteren Ermittlungen. Die Beamten vermuten, dass der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt und sollen in den anstehenden Befragungen ermittelt werden.

Der Polizeieinsatz endete gegen 2 Uhr morgens. Wie die Polizei bestätigte, fand der Vorfall im Wiener Bezirk Wieden statt. Die Ermittler prüfen derzeit besonders intensiv den Grad der Beeinträchtigung des Festgenommenen zum Tatzeitpunkt und dessen möglichen Einfluss auf die Tathandlung.

Ähnlicher Vorfall

Erst einen Tag zuvor hatte es in Wien einen ähnlichen Vorfall gegeben: Ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger gab zu, in Wien-Penzing auf der Linzer Straße Schüsse auf eine Straßenbahn abgefeuert zu haben. Auch in diesem Fall war der Täter nachweislich alkoholisiert, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Substanzkonsum und der Bereitschaft zu solchen Handlungen hinweisen könnte.

⇢ 2,2 Promille: Straßenbahn-Schütze wollte „niemanden verletzen“



Der als „Bim-Sniper“ bezeichnete Mann nannte seine Handlung eine „depperter Aktion“.

Die jüngsten Vorfälle deuten auf eine Häufung von Fällen mit Schusswaffen im öffentlichen Raum Wiens hin. Die Polizei setzt dabei konsequent auf den Einsatz von Spezialeinheiten, um potentielle Gefahrensituationen rasch zu entschärfen.