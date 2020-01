NASA-Satellit entdeckt zweite Erde in unserer Nähe!

Ein NASA-Forschungssatellit machte nun bei der Suche nach bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems eine sensationelle Entdeckung – nämlich eine zweite Erde, die nicht einmal so weit von uns entfernt ist.

Medienberichten zufolge soll der Satellit namens “Tess” einen planetaren Himmelskörper außerhalb des vorherrschenden gravitativen Einflusses unserer Sonne entdeckt haben. Dieser vermeintlich bewohnbare Planet wurde TOI 700 d getauft und soll von der Größe der Erde ähneln und sogar über flüssiges Wasser verfügen.

Wie die US-Raumfahrtbehörde beim Jahrestreffen der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft am Montag mitteilte, soll der Planet “nur”

hundert Lichtjahre von der Erde entfernt sein, was als relativ nah eingestuft wurde.

Nachdem Tess jenen Stern, den TOI 700 d umkreist vorerst für größer und heißer hielt, als er in Wahrheit ist, konnte durch die Mithilfe von Amateur-Astronauten, wie Schülern und Studenten, festgestellt werden, dass der Planet in etwa die Größe der Erde hat und in einer bewohnbaren Zone liegt. Nun soll näher erforscht werden, woraus TOI 700 d besteht.