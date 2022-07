Nazi-Tattoos am ganzen Körper: Männer sorgen in Kroatien für Schock-Moment! (FOTOS)

Fotos von zwei Männern, die in einer Bar in Rijeka mit Nazi-Symbolen tätowiert sind, verbreitete sich blitzschnell in sozialen Netzwerken und in den kroatischen Medien.

Zwei Männer wurden in einer Strandbar in Rijeka mit ungewöhnlichen Tattoos gesehen, und zwar mit Nazi-Symbolen, wie Adolf Hitler, Hakenkreuz oder Adler auf ihrem Oberkörper, Rücken, Gesicht, Armen, Beinen …

Die Bar, in der die Männer posierten, ist sehr stark besucht und sie sind wahrscheinlich Teil einer Fangruppe, berichten kroatische Medien.

Auch die Polizei bekam einen Hinweis auf diese Männer. Unmittelbar nach der Anzeige kamen Polizisten in die Bar. Nach dem Gespräch mit den Mitarbeitern erfuhren sie, dass die genannten Männer zwar an diesem Strand gewesen waren, aber vor zehn Tagen.

