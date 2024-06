NBA-Champion Jokić spontanes Spiel in der Heimat!

Inmitten eines wohlverdienten Heimaturlaubs tauchte NBA-Star Nikola Jokić in Sombor auf und überraschte die Einheimischen mit einer spontanen Basketballpartie. Der dreifache MVP ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Freunden auf dem lokalen Basketballplatz Drei-gegen-Drei zu spielen, eine Szene, die dank sozialer Medien rasch die Runde machte.

Nach dem Ausscheiden seines Teams, der Denver Nuggets, im Playoff gegen die Minnesota Timberwolves, gönnte sich Jokić eine Auszeit fernab der großen NBA-Bühne. Sein Urlaub führte ihn von Schweden über die Republik Srpska zurück in seine serbische Heimatstadt Sombor, wo er sich auf die bevorstehenden Olympischen Spiele und das Training mit dem serbischen Nationalteam vorbereiten möchte.

Ein MVP kehrt auf den Heimatplatz zurück

Im entspannten Szenario seines Heimatortes zeigte sich der NBA-Champion von einer anderen Seite. Ein geteiltes Video enthüllte Jokić, wie er eine Drei-Punkte-Linie traf, aber auch seine legendäre Spielfreude nicht vergaß und spektakuläre Assists lieferte. Der Anblick zog viele lokale Kinder an, die hofften, ihrem Idol möglichst nahe zu kommen. Vorsichtige Eltern mahnten indes zur Distanz, um den Spielern genügend Freiraum zu lassen und Unfälle zu vermeiden.

Für die Bevölkerung von Sombor war es zweifelsohne ein besonderer Tag, der beste Beweis dafür, dass ihre NBA-Ikone nie vergessen hat, wo sie herkommt. Einen Spieler von Jokićs Kaliber in alltäglicher Umgebung Basketball spielen zu sehen, bleibt zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für die Gemeinschaft.

So bleibt Nikola Jokić nicht nur aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen auf dem Spielfeld, sondern auch wegen seiner bodenständigen und heimatverbundenen Art, eine Inspirationsquelle für viele. Seine Rückkehr nach Sombor und die darauffolgende Basketballpartie unterstreichen einmal mehr, dass trotz des enormen Erfolgs, die Liebe zum Spiel und zur Gemeinschaft an erster Stelle steht.