Nehammer: Spitzenreiter der Berichterstattung im Wahlkampf

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) war im aktuellen Wahlkampf der am häufigsten erwähnte Politiker in den österreichischen Tageszeitungen. Dies geht aus einer Spezialausgabe des APA-Comm Politik-Rankings hervor, die den Zeitraum vom 1. August bis zum 23. September analysierte.

Präsenz in den Medien

Mit insgesamt 1430 Artikeln führte Nehammer die Berichterstattung an. Dicht darauf folgten seine Hauptkonkurrenten: Herbert Kickl von der FPÖ wurde in 1351 Artikeln erwähnt, während Andreas Babler (SPÖ) es auf 1272 Artikel brachte. Dahinter klaffte eine größere Lücke: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wurde in 587 Artikeln genannt, gefolgt von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit 529 Artikeln.

Andere Spitzenkandidaten spielten eine geringere Rolle in der Medienberichterstattung. Beate Meinl-Reisinger, Parteichefin der Neos, landete mit 414 Artikeln auf Platz acht. Dominik Wlazny, der Chef der Bierpartei, erreichte mit 185 Artikeln Rang 14, während Madeleine Petrovic, die mit einer nach ihr benannten Liste antrat, mit 162 Artikeln auf Platz 16 landete.

Lesen Sie auch: Nationalrat: Aufstockung der Katastrophenfonds um eine Milliarde Euro In der Nationalratssitzung wird über die Bewältigung der jüngsten Hochwasserkatastrophen und deren finanzielle Folgen debattiert.

Hilfsmaßnahmen für Hochwasseropfer in nächster Nationalratssitzung Die jüngsten Unwetter dominieren die politische Agenda. SPÖ und FPÖ fordern schnelle Hilfsmaßnahmen und finanzielle Entschädigungen.

Alles Wichtige zur Briefwahl bei der Nationalratswahl 2024 Die Briefwahl in Österreich ermöglicht es Bürgern, flexibel und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort an der Nationalratswahl teilzunehmen.

Während der Hochwasser-Katastrophe, als alle Parteien ihren Wahlkampf zeitweilig aussetzten, sank die mediale Präsenz fast aller Spitzenkandidaten. Eine Ausnahme bildeten jedoch die beiden Regierungsvertreter Nehammer und Kogler. Ihre Medienpräsenz hielt sich nicht nur konstant, sondern baute sich sogar leicht aus.