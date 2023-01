Nenad (15) hat Autismus und kann nur an einem Ort zum Zahnarzt gehen

Die Fakultät für Zahnmedizin in Serbien ist der einzige zahnärztliche „rettende Strohhalm“ für etwa 20.000 Menschen mit Entwicklungsstörungen, wie viele in Serbien geschätzt werden.

Nenad ist 15 Jahre alt und hat die schwerste Form von Autismus. Wegen Zahnschmerzen schläft er nachts nicht. Die Fakultät für Zahnmedizin ist die einzige Institution, an die er sich wenden kann. Dort wartete jedoch eine lange Warteliste auf ihn.

„Jetzt wird er bis März warten müssen, und seit zwei Wochen hat er große Zahnschmerzen“, sagte Tanja Blanusa, Nenads Mutter, gegenüber dem Sender RTS.

Sie hätten es bei einem Privatzahnarzt versucht, aber kein Privatarzt in Belgrad wolle ihn untersuchen oder sich in irgendeiner Weise an der Zahnkorrektur eines entwicklungsbehinderten Kindes beteiligen, schon gar nicht eines mit Autismus.

Deshalb ist die Fakultät für Zahnmedizin die einzige Anlaufstelle, an die sich die Betroffenen wenden können. Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten werden in der Regel in Vollnarkose versetzt, und für die Zahnreparatur ist es notwendig, eine Handvoll Analysen und Ergebnisse einzureichen.

Dr. Natasa Curcic, Leiterin der Abteilung für Anästhesie an der Fakultät für Zahnmedizin, sagt, dass sie nach Bedarf Erste Hilfe leisten können und dass dem Kind ein regelmäßiger Termin für die vollständige Wiederherstellung und Reparatur seiner Zähne gegeben wurde.

Termine sind schnell ausgebucht. Das Team besteht aus sechs Ärzten, die täglich drei Patienten untersuchen. Es ist ein einzigartiges Zentrum in Serbien, in dem jährlich zwischen 300 und 350 zahnärztliche Eingriffe durchgeführt werden. An die Fakultät für Zahnmedizin kommen Kinder und Erwachsene aus ganz Serbien und der Region.

“Kinder müssen im 21. Jahrhundert nicht aus Pazar, Sjenica, Tutin reisen, um einen Zahn zu reparieren oder extrahieren. Ich garantiere, dass jede größere Stadt in Serbien einen solchen Service anbieten kann. Es wird keine zusätzliche Ausrüstung benötigt und das Personal ist schon da, also nur ein wenig Wohlwollen vom Ministerium und vom Fonds ist notwendig. Das ist mein Appell! Nur so wird es keine Warteliste mehr geben“, ergänzt Dr. Curcic.

Und bis dahin bleibt diese vor 18 Jahren dank Spenden gegründete Einrichtung die Einzige, die Zahnprobleme von Kindern mit Entwicklungsstörungen löst.