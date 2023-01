Ein maskierter Mann griff ein Mädchen in der Steiermark brutal an

Ein unbekannter Mann griff am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein 14-jähriges Mädchen aus der Oststeiermark an, als sie vom Stadion Hartberg in Richtung B54 nach Hause ging.

Sie hatte nach eigenen Angaben gerade in einem Supermarkt in der Nähe des Stadions (Martin-Luther-Platz) eingekauft und wollte allein über den Fuß- und Radweg über die Stefan-Seedoch-Allee nach Hause zurückkehren. Sie hielt den silbernen Geldbeutel ihrer Mutter in ihren Händen.

Ein paar hundert Meter vom Supermarkt entfernt wurde das 14-jährige Mädchen plötzlich von einem Mann mit einer Sturmhaube auf dem Kopf angegriffen. Der unbekannte Mann näherte sich dem Mädchen von hinten und stieß sie wortlos brutal, wodurch die 14-Jährige zu Boden stürzte. Mit der gestohlenen Brieftasche und kleineren Bargeldbeträgen, Belegen und Dokumenten flüchtete der Mann schließlich zu Fuß in Richtung Bundesschulzentrum Hartberg. Das Mädchen entkam unverletzt und erstattete kurze Zeit später Anzeige.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb bisher erfolglos. Im Rahmen der ersten Untersuchungsmaßnahmen kontrollierten die Polizeibeamten auch mehrere Personen, die der Personenbeschreibung entsprachen, Hinweise auf eine Beteiligung an einer kriminellen Handlung ergaben sich jedoch nicht.

Berichten zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen Mann mit einer Körpergröße von etwa 180 bis 190 Zentimetern. Er trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose mit Seitentaschen und schwarze Nike-Schuhe. Der Mann trug über dem Kopf eine schwarze Sturmhaube und soll dunkelbraune Augen gehabt haben.

Alle Zeugen der Tat – insbesondere im Stadionbereich Martin-Luther-Platz/Hartberg oder Stefan-Seedoch-Allee – werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Informationen über Verdächtige werden entgegengenommen (vertraulich).

Entsprechende Informationen können bei der Polizeiinspektion Hartberg unter der Telefonnummer 059133/6230 angefordert werden.