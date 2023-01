Österreicherin wegen unbezahlter Zahnarzt-Rechnung in Dubrovnik festgenommen

Eine 44-jährige Frau (Staatsangehörigkeit Österreich) ist am Flughafen Dubrovnik (Kroatien) festgenommen worden, weil sie unter Verdacht steht, eine offene Rechnung über 4.800 Euro für Dienstleistungen einer Zahnklinik nicht bezahlt zu haben.

„Aufgrund der abgeschlossenen strafrechtlichen Ermittlungen durch die Beamten der Kriminalpolizei wird die 44-jährige österreichische Staatsbürgerin des Straftatbestandes des Betrugs verdächtigt“, wird die kroatische Polizei in den Medien zitiert.

„Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtige vom 15. bis 17. November letzten Jahres in einer privaten Zahnklinik 6 Zahnimplantate inklusive Knochenaufbau machen lassen hat. Die Kosten für die genannten Behandlungen betrugen 4.800,00 Euro, und die Zahlungsfrist war am 23. November letzten Jahres abgelaufen, ohne dass die Verdächtige die Rechnung beglichen hat”, heißt es in der Mitteilung.

„Die Verdächtige wurde nach einer von der Polizeidirektion Dubrovnik-Neretva ausgeschriebenen Fahndung in den frühen Morgenstunden am 2. Januar am Flughafen Dubrovnik festgenommen. Sie hatte die Absicht, über Zagreb nach Wien weiterzureisen. Nach abschließender Ermittlung wurde Strafanzeige erstattet und die Verdächtige wurde in den späten Abendstunden in der Polizeidienststelle in Gewahrsam genommen”, teilte die Polizei mit.