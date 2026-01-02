Netflix-Kracher: Mega-Finale von „Stranger Things“ sprengte Silvester-Pläne in vielerlei Hinsicht

Zum Jahreswechsel endete eine Streaming-Ära: Netflix veröffentlichte das 128-minütige Finale von „Stranger Things“ und rüstete seine Server für den erwarteten Fan-Ansturm – vergeblich.

Die letzte Folge der fünften Staffel von „Stranger Things“ wurde am Neujahrstag auf Netflix veröffentlicht. Wie Serien-Schöpfer Ross Duffer auf Instagram mitteilte, konnten Fans die finale Episode ab 2:00 Uhr unserer Zeit streamen. Mit einer Laufzeit von 128 Minuten bietet das Serienfinale mehr als zwei Stunden Unterhaltung.

Netflix hat für die Abschlussstaffel ein ungewöhnliches Veröffentlichungskonzept gewählt. Statt alle Episoden gleichzeitig oder im Wochenrhythmus auszustrahlen, wurde die Staffel in drei Blöcke aufgeteilt: Die ersten vier Folgen erschienen am 27. November, die Episoden fünf bis sieben folgten am 26. Dezember, und der Serienabschluss rundete das Paket am 1. Jänner 2026 ab.

Längere Episoden

Die Episodenlänge hat sich im Verlauf der Serie deutlich entwickelt. Während die früheren Staffeln mit klassischen 45 bis 60 Minuten pro Folge auskamen, überraschte die vierte Staffel mit deutlich längeren Formaten. Das damalige Finale stellte mit 142 Minuten sogar einen Rekord auf.

Die Schlussfolge bleibt mit ihren 128 Minuten zwar etwas unter diesem Wert, sprengt aber dennoch den üblichen Serienrahmen.

Technische Vorkehrungen

Um technische Probleme zu vermeiden, hatte Netflix seine Serverkapazitäten um 30 Prozent aufgestockt. Diese Maßnahme wurde notwendig, nachdem es bereits beim Start der aktuellen Staffel zu Systemausfällen gekommen war – allerdings war der Fan-Ansturm weitaus größer als gedacht.

Über mehrere Stunden hinweg gab es immer wieder Ausfälle.

Die Veröffentlichung zum Jahreswechsel lieferte Fans jedenfalls die „vermutlich beste Ausrede des Jahres“, um früh von Silvesterpartys heimzukehren oder erst gar nicht aufzutauchen – ein Hinweis auf die enorme kulturelle Bedeutung, die „Stranger Things“ mittlerweile genießt.