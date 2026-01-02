Après-Ski-Horror: Massenschlägerei mit Glasflaschen im Winterparadies

Fäuste, Füße und zersplitternde Glasflaschen – im idyllischen Kleinwalsertal verwandelte sich ein Après-Ski-Abend in eine Massenschlägerei mit mehreren Verletzten.

In einem Après-Ski-Lokal in Riezlern im Kleinwalsertal (Vorarlberg) kam es am Stefanitag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Urlaubern. Wie die Polizei nun bekannt gab, entwickelte sich gegen 19.30 Uhr zunächst ein verbaler Konflikt zwischen zwei Gästegruppen. Der Auslöser des Streits konnte bislang nicht ermittelt werden.

Gewaltsame Eskalation

Die Situation eskalierte rasch zu einer gewaltsamen Konfrontation. Etwa 20 Personen gerieten aneinander, wobei sie nicht nur mit Fäusten und Füßen aufeinander losgingen, sondern auch Glasflaschen als Waffen einsetzten. Ein Urlauber trug dabei Schnittverletzungen im Gesicht davon und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Vier weitere Beteiligte erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und suchten selbständig medizinische Hilfe auf.

Polizeieinsatz

Die Auseinandersetzung endete erst mit dem Eintreffen der Polizei.

Die Beamten sahen sich gezwungen, gegen eine Person Pfefferspray einzusetzen, um die aufgebrachte Menge unter Kontrolle zu bringen.