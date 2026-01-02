Horror-Crash mit Schlitten: Frau nach Aufprall mit Hubschrauber geborgen

Auf der Piste verlor sie die Kontrolle: Eine 41-jährige Wienerin krachte am Semmering mit ihrem Schlitten gegen eine Holzplanke und wurde schwer verletzt.

Ein 63-jähriger Mann kam am Neujahrstag bei einem Rodelunfall in Osttirol ums Leben. Der tragische Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Unfälle ein. Bereits am 19. Dezember verunglückte eine 56-jährige israelische Staatsangehörige auf der Rodelbahn am Semmering, als sie kurz vor einer Linkskurve gegen eine Holzbande prallte.

Neuer Unfall am Semmering

Nun ereignete sich ein weiterer schwerwiegender Rodelunfall in Niederösterreich. Eine 41-jährige Wienerin aus Wien-Landstraße stürzte am Semmering. Laut Informationen der Landespolizeidirektion Niederösterreich war die Frau gegen 15.50 Uhr mit ihrem Schlitten von der Bergstation Hirschenkogel in Richtung Rodelbahneinstieg unterwegs.

Schwere Verletzungen

Im Einfahrtsbereich verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und kollidierte mit einer Holzplanke. Die Verunglückte erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen.

Einsatzkräfte leisteten vor Ort notärztliche Hilfe, bevor die Patientin mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Baden transportiert wurde.