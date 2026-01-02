Tourismus-Dilemma: Volle Hotels, leere Kassen – Branche in der Krise

Volle Betten, leere Kassen: Österreichs Hotellerie steckt in der Kostenfalle. Trotz stabiler Gästezahlen schrumpfen die Gewinne, während die Betriebe bei Investitionen auf die Bremse treten.

Trotz ähnlicher Nächtigungszahlen wie im Vorjahr geraten Hotels zunehmend in finanzielle Bedrängnis. Die Betriebe verzeichnen sinkende Einnahmen bei gleichbleibend hohen Ausgaben. Als Hauptursache gelten die erheblichen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre.

Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen konnten diese Mehrkosten nur teilweise an ihre Gäste weitergeben, während etwa 30 Prozent dies überhaupt nicht schafften. Parallel dazu zeigen Gäste ein verändertes Konsumverhalten: Die Hälfte der Hotelbetriebe beobachtet einen Rückgang bei der Konsumation, viele Besucher verkürzen ihre Aufenthalte oder wählen preiswertere Zimmerkategorien.

„Rückläufige Einnahmen und steigende Kosten sind die schlechteste aller Kombinationen“, erklärt ÖHV-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende Sophie Schick. Sie plädiert für schnelle Entlastungsmaßnahmen und beschleunigte Reformprozesse, besonders bei Genehmigungsverfahren für Betriebsanlagen.

Laut einer Umfrage, über die der ORF berichtet, erwartet fast die Hälfte der Hotelbetriebe schlechtere Geschäftsergebnisse als im Vorjahr. „44 Prozent rechnen mit rückläufigen Ergebnissen, nur jeweils 28 Prozent mit besseren oder gleichbleibenden“, erläuterte Schick.

⇢ 4 Prozent mehr für alles? Energiekosten und Kinderbetreuung explodieren



Investitionen sinken

Die angespannte wirtschaftliche Situation beeinflusst auch das Investitionsverhalten der Branche. Lediglich vier Prozent der Hotelbetriebe planen höhere Investitionen, während nahezu die Hälfte ihre Ausgaben in diesem Bereich reduzieren will.

Schick betont jedoch die Bedeutung solcher Investitionen für die regionale Wirtschaft. Studien belegen, dass Hotels etwa 80 Prozent ihrer Aufträge im Umkreis von 60 Kilometern vergeben.

Flughafen-Problem

Ein weiteres Problem für die oberösterreichische Hotelbranche stellt die eingestellte Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt dar. Besonders der Ausfall von Kongress- und Geschäftsreisenden macht sich bemerkbar – eine Gästegruppe, die überdurchschnittlich viel ausgibt.

Die Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Betriebe negative Auswirkungen spüren, vier Prozent berichten sogar von erheblichen Umsatzeinbußen. Die Branche begrüßt zwar die Bemühungen des Landes Oberösterreich, die Flugverbindung wiederherzustellen, beklagt jedoch den Geschäftsverlust bis zur geplanten Wiederaufnahme im Sommerflugplan.

Über 60 Prozent der Hotelbetriebe fordern eine gemeinsame, langfristige Strategie für den Standort und den Tourismus am Flughafen Linz. Auf der Prioritätenliste stehen außerdem eine verbesserte öffentliche Verkehrsanbindung und zusätzliche internationale Flugverbindungen.

Schick unterstreicht die zentrale Bedeutung des Flughafens als wirtschaftliche und touristische Lebensader für Oberösterreich.