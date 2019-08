Neuer Track: RAF am Set mit Jala und Buba in Sarajevo (FOTO & VIDEO)

Neuer Track: RAF am Set mit Jala und Buba in Sarajevo (FOTO...

Die bosnisch-herzegowinischen Rapper drehten mit RAF vor einigen Tagen das Musikvideo für einen neuen Song, der am 9. September erscheinen soll.

Gedreht wurde, mit mehr als 30 Schauspielern, an verschiedenen Orten in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt. Hinter dem Video für den neuen Mega-Hit stehen die Videoproduktion New Era Digital Studio und der junge Regisseur Dino Šehić.

Wie bosnische Medien berichten soll es sich um eine schnelle und dynamische Nummer handeln, die RAF Camora, Jala Brat und Buba Corelli einen Spätsommerhit bescheren wird. Der Track wird auf dem neuen Album der Bosnier zu finden sein.

Es ist nicht das erste Lied, dass Jala und Buba gemeinsam mit Raf aufnahmen. Bereits im Song „Nema bolje“ war der österreichische Rapper als Featuring vertreten. Außerdem drehte Raf das Musikvideo zu „Mörder“ in Zenica.

Auf den nächsten Seiten findet ihr Fotos vom Dreh!