Neuer Vertrag macht Jokić zum bestbezahlten serbischen Sportler

Vor einigen Tagen unterschrieb der NBA-Star die Verlängerung seines Vertrages bei den Denver Nuggets und schrieb damit gleichzeitigt serbische Sportgeschichte.

Auch wenn der serbische Basketballer von seinem jetzigen Club für den Spielermarkt freigegeben wurde, so konnte wohl kein anderer Klub mit dem unglaublichen Angebot der Nuggets mithalten.

Nikola Jokić verpflichtete sich bis 2023 im Dress der Mannschaft aus Colorado weiterzuspielen. Für dieses fünfjährige Engagement wird dem jungen Serben eine unglaubliche Summe geboten. „Wir werden ihm 148 Millionen Dollar geben“, verlautbarten die Nuggets in amerikanischem Medien, was so ziemlich alle anderen Konkurrenten ausstach.

