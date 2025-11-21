Neuer Zeitplan: So geht der Ausbau der M1 zwischen Wien und Budapest weiter

Ungarns Regierung kündigt ein Jahrhundert-Projekt an: Neue Autobahnen und Schnellstraßen sollen das Land transformieren – trotz Bedenken von Umweltschützern.

Die ungarische Regierung hat das umfangreichste Autobahn- und Schnellstraßenbauprojekt seit einem Jahrhundert angekündigt. Das Infrastrukturvorhaben wird mit Kosten in Milliardenhöhe veranschlagt und soll die Verkehrsinfrastruktur des Landes grundlegend modernisieren. Neben der Erweiterung bestehender Autobahnen umfasst das Projekt auch den Neubau strategischer Schnellstraßenverbindungen zwischen wichtigen Wirtschaftsregionen.

Nach Aussage des ungarischen Verkehrsministers wird das Großprojekt nicht nur die Fahrtzeiten deutlich reduzieren, sondern auch als Wirtschaftsmotor für die angebundenen Regionen dienen. Die Regierung in Budapest verspricht dabei, auf nachhaltige Bauverfahren zu setzen und die Umweltbelastung auf ein Minimum zu beschränken.

Kritische Stimmen

Das Vorhaben stößt jedoch nicht auf ungeteilte Zustimmung. Kritische Stimmen hinterfragen sowohl die finanzielle Dimension als auch mögliche ökologische Folgen. Umweltorganisationen befürchten insbesondere, dass neue Straßenkapazitäten zu steigendem Individualverkehr und damit verbundenen höheren Treibhausgasemissionen führen könnten. Die Regierung hält dem entgegen, dass umfassende Umweltprüfungen durchgeführt werden, um negative Auswirkungen zu begrenzen.

Zeitplan 2030

Die Umsetzung des Mammutprojekts ist in mehreren Etappen geplant. Der Baubeginn für den ersten Abschnitt soll bereits im kommenden Jahr erfolgen, während die vollständige Fertigstellung für 2030 vorgesehen ist. Das Projekt gilt als eines der ambitioniertesten Infrastrukturvorhaben in Ungarns Geschichte.

Das Vorhaben soll das Land verkehrstechnisch ins nächste Jahrzehnt führen.