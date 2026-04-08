Neueröffnung: Sreja Ice verschenkt Eis und Tagesumsatz geht an krebskranke Kinder

Wiener Eismanufaktur wächst: Ein neuer Standort, ein soziales Zeichen – und ein Meilenstein für eine junge Marke.

Am 10. April öffnet in der Wiener Operngasse 32 in Wien-Wieden der erste Franchise-Standort von Sreja Ice seine Türen – ein Schritt, der für die 2021 gegründete Eismanufaktur eine neue Unternehmensphase einläutet. „Erstmals schließen sich externe Partner der Marke an und tragen die Idee von Sreja Ice eigenständig weiter“, freut sich Gründer Dajan Srejic.

Der neue Standort steht nicht nur für Expansion, sondern vor allem für Vertrauen in ein bislang selbständig aufgebautes Konzept. Zur Eröffnung setzt das Unternehmen ein soziales Zeichen: Von 16:30 bis 18:00 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher kostenloses Eis, und der gesamte Tagesumsatz geht als Spende an die Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland.

Gegen die Großen

Seit seiner Gründung versteht sich Sreja Ice als Gegenentwurf zur Marktmacht internationaler Konzerne. Anstelle von aufwendigen Werbekampagnen setzt das Unternehmen auf handwerkliche Fertigung, hochwertige Rohstoffe und den vollständigen Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe.

Der Eintritt in ein Marktsegment, das von globalen Marken und etablierten Vertriebsnetzen beherrscht wird, gestaltete sich erwartungsgemäß schwierig. „Dennoch hat sich Sreja Ice Schritt für Schritt etabliert, nicht über klassische Werbekampagnen, sondern über Produktqualität, persönliche Beziehungen und konsequente Weiterentwicklung.“ Heute ist das Unternehmen neben dem Lebensmitteleinzelhandel auch in der Gastronomie sowie auf Veranstaltungen vertreten.

Wachstum durch Franchise

Das Franchise-Modell soll dieses Wachstum künftig weiter vorantreiben. Was einst als kleine Manufaktur seinen Anfang nahm, entwickelt sich damit zunehmend zu einem ernstzunehmenden Akteur im heimischen Lebensmittelmarkt.