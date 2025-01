Neues Jahr, neue Preise: Gas wird teurer – Kein russisches Gas mehr!

Wegen der Unsicherheit beim Gastransit durch die Ukraine ist der Gaspreis in Österreich gestiegen. Er erreicht fast das Jahreshoch, bleibt jedoch unter den Rekordwerten.

Seit Jahresbeginn fließt kein russisches Gas mehr durch ukrainische Pipelines nach Europa. Das sorgt für Unsicherheit über den Gastransit und die europäische Gasversorgung. In den letzten Tagen stieg der Gaspreis in Österreich deutlich. Am Freitag lag der Erdgaspreis an der Börse in Amsterdam bei 48,02 Euro je Megawattstunde.

Über Weihnachten teurer

Über die Weihnachtsfeiertage verteuerte sich Gas um mehr als drei Prozent. Der Preis erreichte fast das Jahreshoch, das Mitte November bei 49,55 Euro lag. Im Dezember war der Gaspreis zunächst gesunken, doch seit Mitte des Monats stieg er um mehr als 20 Prozent.

Trotz des Anstiegs bleibt der Gaspreis weit unter den Höchstständen des vergangenen Jahres. Im Frühjahr 2022 hatte der Preis für Erdgas zeitweise über 300 Euro je Megawattstunde betragen.

