Neues Update: WhatsApp führt KI-Faktencheck ein

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android experimentiert der Messenger-Dienst mit einer neuen Funktion namens „Ask Meta AI“. Das Feature soll Nutzern ermöglichen, fragwürdige Inhalte direkt innerhalb der App auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen.

Die neue Option ist in der WhatsApp Beta-Version 2.25.23.24 für Android-Geräte integriert und kann über den Google Play Store bezogen werden. Die Aktualisierung wurde am 22. August 2025 offiziell für Beta-Tester verfügbar gemacht und bringt neben der KI-Funktion auch neue Chat-Themes mit sich. Besonders praktisch: Die KI-Funktion lässt sich direkt aus dem Nachrichtenmenü heraus aktivieren, sodass verdächtige Mitteilungen mit nur wenigen Fingertipps an den Chatbot weitergeleitet werden können.

Nutzerfreundliche Analyse

Für eine sinnvolle Analyse müssen Nutzer allerdings zusätzlich zum fraglichen Inhalt auch eine konkrete Frage oder Kontextinformationen eingeben. Der Konzern betont dabei den datenschutzfreundlichen Ansatz: Keine Information wird ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers an Meta AI übermittelt – jede Überprüfung erfordert eine bewusste Handlung. Diese Herangehensweise entspricht Metas kontinuierlicher Betonung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle persönlichen Nachrichten und Anrufe, wobei keine Inhalte ohne explizite Nutzerzustimmung an Dritte weitergegeben werden.

Integrierte Überprüfung

Der Vorteil liegt auf der Hand: Anwender können künftig die Vertrauenswürdigkeit von Texten, Bildern oder Videos direkt in WhatsApp überprüfen, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Derzeit steht die Funktion allerdings nur einem begrenzten Kreis von Beta-Testern zur Verfügung.

In den kommenden Wochen soll der Zugang jedoch auf weitere Nutzer ausgeweitet werden. Der schrittweise Rollout entspricht WhatsApps üblicher Vorgehensweise bei neuen Features, um eine stabile Implementierung zu gewährleisten, bevor die Funktion für alle Nutzer verfügbar wird.