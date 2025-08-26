Partynacht endet tödlich: Alkoholisiert ertrinkt im Wörthersee

Tödliches Ende einer Partynacht: Nach zweitägiger Suche fanden Taucher den Leichnam eines alkoholisierten Steirers in 38 Metern Tiefe im Wörthersee.

Nach zweitägiger Suche wurde der Leichnam eines 38-jährigen Steirers aus dem Wörthersee geborgen. Der Mann war in der Nacht zum 17. Jänner 2025 ins Wasser gestürzt und untergegangen. Laut Staatsanwaltschaft führte der erhebliche Alkoholkonsum des Verunglückten zu einer massiven Sauerstoffunterversorgung des Gehirns, wie der ORF berichtet.

Der Steirer war am Sonntag bei Maria Wörth in Kärnten in den See gefallen. Erst nach zwei erfolglosen Suchaktionen nahmen die Einsatzkräfte am Montagabend einen weiteren Anlauf, den Vermissten zu finden. Für eine mögliche Bergung standen Einsatztaucher bereit.

⇢ Verzweifelte Suche: 38-Jähriger stürzt von Dinner-Plattform in den See



📍 Ort des Geschehens

Erfolgreiche Bergung

Mehrere Fahrten mit dem Schleppsonar (Unterwasser-Suchgerät) im Suchgebiet verstärkten schließlich den Verdacht auf einen Fund. An der identifizierten Stelle, etwa 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entfernt, stiegen kurz nach Mitternacht vier Taucher der Feuerwehr und der Wasserrettung Krumpendorf ins Wasser.

In einer Tiefe von rund 38 Metern lokalisierten sie den Vermissten und konnten ihn bergen. Mit dem Einsatzboot wurde der Verstorbene ans Ufer transportiert. Gegen 1.30 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zum Unglücksfall dauern an. Die Lebensgefährtin des Verstorbenen konnte bisher nicht befragt werden.

Auch das Gutachten des Sachverständigen liegt noch nicht vor.