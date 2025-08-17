Verzweifelte Suche: 38-Jähriger stürzt von Dinner-Plattform in den See

Luxusdinner auf dem Wörthersee endet in Tragödie: Ein 38-jähriger Steirer stürzte von einer schwimmenden Plattform und verschwand in der Tiefe. 100 Einsatzkräfte suchen.

Die Suche nach einem vermissten 38-jährigen Steirer am Wörthersee läuft seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren. Der Mann war am Samstagabend gegen 22.00 Uhr bei Maria Wörth von einer schwimmenden Plattform ins Wasser gestürzt und sofort untergegangen. Auf der Plattform fand zu diesem Zeitpunkt ein gehobenes Abendessen statt.

Die nächtlichen Suchaktionen mussten ohne Erfolg eingestellt werden und wurden am Morgen um 6.00 Uhr wieder aufgenommen. Stefan Valentinits, Einsatzleiter der Wasserrettung, erklärte zur Unglückssituation: „Die Ausgangssituation war, dass eine Person von einer fahrenden Plattform gefallen ist. Darauf wurde offenbar zu Abend gegessen“. Die Einsatzkräfte haben inzwischen das Suchgebiet erweitert.

Großeinsatz am See

An der aktuellen Suchaktion beteiligen sich rund 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehrleute, Taucher und Mitglieder der Wasserrettung. Die Helfer vermuten den Verunglückten in etwa 40 Meter Tiefe. Das Suchgebiet wurde auf diese Tiefenzonen ausgeweitet, da der Wörthersee in diesem Bereich bis zu 85 Meter tief werden kann.

Die schwimmende Plattform, von der der Steirer über ein Geländer in den See stürzte, soll nach Bad Saag transportiert werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen parallel zu den Rettungsmaßnahmen. Trotz des intensiven Einsatzes aller verfügbaren Kräfte blieb die Suchaktion bisher erfolglos.

