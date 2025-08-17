Lebensgefährtin fand ihn: E-Biker stürzt Böschung hinab und stirbt

Ein 75-jähriger Italiener verunglückte am Drautalradweg tödlich, als er mit seinem E-Bike wenige Kilometer nach dem Fußballplatz Thal in Richtung Lienz unterwegs war. Der Mann, der ohne Fahrradhelm fuhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte samt Fahrrad über eine angrenzende Böschung, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht.

Seine Lebensgefährtin, die vor ihm radelte, bemerkte sein Fehlen und kehrte um. Sie fand den Schwerverletzten im Böschungsbereich neben der Drau.

Dramatische Rettungsaktion

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Assling bargen den Verunglückten mit Hilfe von Seil und Trage. Die Bergung gestaltete sich aufgrund des steilen Geländes als besonders schwierig. Nach dem Transport per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz erlag der 75-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Polizei ermittelt

Die Polizei Lienz hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Ursache für das plötzliche Verlassen des Radwegs ist weiterhin ungeklärt. Der italienische Tourist war laut Polizeiangaben in Straßenbekleidung und ohne jede Schutzausrüstung unterwegs.