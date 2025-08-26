Gratis-Versand in Gefahr: Amazon schraubt Mindestbestellwert nach oben

Amazon testet höhere Hürden für kostenlosen Versand: Statt bisher 39 Euro könnten Kunden in Österreich und Deutschland bald 49 oder sogar 59 Euro ausgeben müssen.

Der Onlinehändler Amazon prüft derzeit eine Anhebung des Mindestbestellwerts für kostenfreie Lieferungen in Österreich und Deutschland. Während bisher Bestellungen ab 39 Euro ohne Versandkosten geliefert wurden, sehen sich einige Kunden nun mit höheren Schwellenwerten von 49 oder sogar 59 Euro konfrontiert, wie futurezone.at berichtet. Der Konzern bezeichnet diese Maßnahme als Testphase. Für Inhaber eines Prime-Abonnements (Amazon-Mitgliedschaft) bleibt der Service unverändert – sie erhalten die meisten Artikel weiterhin ohne zusätzliche Versandgebühren.

Auf der Webseite des E-Commerce-Giganten findet man den konkreten Mindestbestellwert nicht mehr direkt angegeben. Stattdessen informiert Amazon die Kunden mit dem Hinweis: „Für eine kostenlose Lieferung ist ein Mindestbestellwert erforderlich (Einzelheiten findest du an der Kasse)“. In Belgien, Liechtenstein und Luxemburg bleibt die bisherige Grenze von 39 Euro bestehen.

Amazons Teststrategie

In einer Stellungnahme gegenüber futurezone erklärte der Konzern, man wolle durch verschiedene Tests im Zusammenhang mit dem Mindestbestellwert Innovationen vorantreiben. Diese Experimente dienten dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, Dienstleistungen anzupassen und letztlich das „gesamte Einkaufserlebnis zu verbessern“. Allerdings blieb Amazon eine Erläuterung schuldig, inwiefern höhere Mindestbestellwerte tatsächlich zu einem besseren Einkaufserlebnis beitragen sollen.

Betroffene Kundenkonten

Die aktuellen Tests betreffen ausgewählte Kundenkonten, bei denen der bisherige Schwellenwert von 39 Euro auf 49 oder teilweise sogar 59 Euro angehoben wurde. Prime-Mitglieder profitieren weiterhin von kostenlosem Premiumversand für Millionen von Artikeln, unabhängig vom Bestellwert. Zusätzlich können die Prime-Versandvorteile mit einem weiteren Erwachsenen im Haushalt geteilt werden, sodass beide von kostenlosem Versand profitieren.

Konkurrenz setzt auf niedrigere Schwellen

Im Vergleich zu Amazon liegt der Mindestbestellwert für kostenlosen Versand bei anderen großen Online-Händlern in der DACH-Region meist niedriger: Bei Zalando beträgt er 29,90 Euro, bei Otto 30 Euro und bei MediaMarkt 59 Euro, wobei die Schwellen je nach Land und Produktkategorie variieren können. Diese Werte machen Amazons geplante Erhöhung noch deutlicher spürbar für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft.

