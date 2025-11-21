Neugeborenes im Spülkasten: Reinigungskraft wird zur Lebensretterin

Im Spülkasten einer Büro-Toilette in Bangkok machte eine Reinigungskraft einen erschütternden Fund: Ein neugeborenes Mädchen kämpfte im kalten Wasser ums Überleben.

Ein Neugeborenes wurde am 15. November in Bangkok unter dramatischen Umständen gerettet. Eine Reinigungskraft entdeckte das weinende Baby im Spülkasten einer Toilette im dritten Stock eines Bürogebäudes. Als die Frau den Toilettendeckel anhob, fand sie das unbekleidete Kind im teilweise mit Wasser gefüllten Tank – die Hände des Säuglings waren bereits blass und runzlig vom längeren Kontakt mit dem Wasser. Das Neugeborene war offenbar kurz nach der Geburt dort zurückgelassen worden.

Die Polizei traf gegen 11 Uhr am Tatort im Bezirk Lat Krabang in Bangkok ein, nachdem sie alarmiert worden war. Das kleine Mädchen wurde umgehend ins Sirindhorn-Krankenhaus gebracht, wo Ärzte feststellten, dass es knapp drei Kilogramm wog und glücklicherweise unverletzt war. Polizeihauptmann Kritsada Saikhong erklärte: “Das Mädchen war noch keine 24 Stunden alt. Es handelt sich eindeutig um ein Neugeborenes, aber von der Mutter fehlt jede Spur.”

Laufende Ermittlungen

Die Ermittler werten nun Überwachungsaufnahmen aus, um herauszufinden, wer das Gebäude betreten und die Toilette benutzt hat. Den Eltern droht eine Anklage wegen Kindesaussetzung nach dem thailändischen Strafgesetzbuch – mit einer möglichen Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Baht (thailändische Währung).

Ähnlicher Fall

Ein ähnlicher Fall ereignete sich Anfang des Jänners in Rio de Janeiro, wo Müllarbeiter ein ausgesetztes Baby retteten, nachdem es aus einem Müllsack auf die Straße gefallen war. Der Vorfall wurde in einem erschütternden Video festgehalten. Müllarbeiter Samuel Santos berichtete dem brasilianischen Portal G1, dass sein Team in den frühen Morgenstunden zwischen den nördlichen Stadtteilen Quintino und Cascadura in Rio de Janeiro Abfall entsorgte.

Beim Zurückkehren zum Fahrzeug bemerkte er etwas, das er zunächst für eine Puppe hielt – eingewickelt in eine Decke. Er wollte sie als Geschenk für seine Tochter mitnehmen. Der Schock folgte, als er eine Hand berührte und das Baby zu weinen begann. Sein Kollege Anderson Nunes, seit 16 Jahren bei der Müllabfuhr beschäftigt, sagte später bewegt: “Wir haben das Baby Vitória genannt… Hoffen wir, dass sie ihre Familie findet. Wenn das gelingt, werde ich sie auf jeden Fall besuchen.”