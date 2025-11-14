Flughafen Wien: 21 Kilo Cannabis im Transitgepäck entdeckt

Statt Souvenirs aus Thailand transportierte ein Spanier 21 Kilogramm Cannabis im Koffer. Am Flughafen Wien endete seine Reise abrupt – in Handschellen.

Bei einer morgendlichen Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat entdeckten Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat am 13. November 2025 einen ungewöhnlichen Fund. Die Spezialisten des Fachbereichs Kriminaldienst Grenzpolizei stießen im Transitgepäck auf einen Koffer mit rund 21 Kilogramm Cannabiskraut. Das Gepäckstück war auf der Route von Bangkok nach Frankfurt unterwegs und auf einen 52-jährigen spanischen Staatsbürger registriert.

⇢ Zollkontrolle in Tirol: Serbe versteckte 1,6 Kilo Cannabis im Auto



Festnahme vor Weiterflug

Der Mann konnte noch vor seinem Weiterflug nach Deutschland von den Einsatzkräften angehalten werden. Er wurde umgehend vorläufig festgenommen. Das sichergestellte Rauschmittel wurde beschlagnahmt.

Nach Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft Korneuburg erfolgte die Überstellung des Verdächtigen in die Justizanstalt Korneuburg.