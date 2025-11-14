Zollkontrolle in Tirol: Serbe versteckte 1,6 Kilo Cannabis im Auto

Ein übermüdeter Autofahrer mit Anzeichen von Drogenkonsum wurde Mittwochnacht auf der Arlberg-Schnellstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Zollwache in St. Anton am Arlberg gegen 23.15 Uhr entdeckten die Beamten rund 1,6 Kilogramm Marihuana im Fahrzeug. Das Suchtgift gehörte einem 24-jährigen serbischen Staatsbürger, der nun auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Innsbruck gemeldet wird.

Führerscheinentzug folgte

Der 29-jährige ungarische Fahrer des Wagens zeigte deutliche Symptome eines Suchtmittelkonsums, was Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Imst feststellten. Die anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit des Mannes – sowohl aufgrund von Drogenkonsum als auch wegen erheblicher Übermüdung.

Die Polizisten entzogen ihm umgehend den Führerschein. Der Fahrer wird bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck zur Anzeige gebracht.