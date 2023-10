Nicht verzehren: Spar ruft dieses Produkt in zurück!

Spar informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

SPAR hat eine Rückrufaktion für die TANN Münchner Weißwurst in der 300-Gramm-Verpackung gestartet. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023.

Details des Rückrufs

Es besteht die Möglichkeit, dass in den TANN Münchner Weißwürsten in der 300-Gramm-Verpackung Fremdkörper enthalten sind. Daher wird dringend davon abgeraten, dieses Produkt zu konsumieren. Kunden, die dieses betroffene Produkt erworben haben, können es in einem nahegelegenen SPAR-Markt, SPAR-Gourmet, EUROSPAR-, INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben.

Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassabons erstattet. Für eventuelle Rückfragen steht das SPAR Service Team unter der Telefonnummer 0800/ 22 11 20 oder per E-Mail unter office@spar.at zur Verfügung. SPAR gibt an, dass der Rückruf nur das Liefergebiet Oberösterreich betrifft.