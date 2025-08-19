Noch betrunkener Beifahrer: Mann rast mit über 4 Promille über die Autobahn

Mit 4,16 Promille und 220 km/h über die Autobahn – ein Audi-Fahrer in Südhessen riskierte nicht nur sein Leben, sondern das aller Verkehrsteilnehmer.

Ein Autofahrer raste mit einem lebensbedrohlichen Alkoholpegel von 4,16 Promille und einer Geschwindigkeit von 220 km/h über die A67 in Südhessen. Die gefährliche Fahrt endete erst, nachdem ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmierte und dem Wagen folgte. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz vor 23 Uhr. Die Beamten entzogen dem Fahrer umgehend die Fahrerlaubnis. Dass der Vorfall ohne Personenschaden oder Todesopfer endete, grenzt an ein Wunder.

Als die Polizisten den Audi Q7 mit ausländischem Kennzeichen auf einem Parkplatz neben der A5 anhielten und beide Insassen kontrollierten, offenbarte sich das erschreckende Ausmaß der Alkoholisierung. In ihrer Mitteilung berichtete die sichtlich erschütterte Polizei: „Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrzeugführer 4,16 Promille, bei dem Beifahrer keinen Wert, da das Gerät bei erreichten 5 Promille abschaltet!“

Lebensgefährliche Werte

In Deutschland ist das Führen eines Kraftfahrzeugs bereits ab 0,5 Promille untersagt. Bei Werten über 1,1 Promille liegt „absolute Fahruntüchtigkeit“ vor, was strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Der ADAC (deutscher Automobilclub) warnt eindringlich: „Bei einem Blutalkoholspiegel über vier Promille besteht akute Lebensgefahr. Es kommt zum Verlust wichtiger Schutzreflexe, Betroffene fallen ins Koma und können einen Schock mit fortschreitendem Kreislaufversagen bis hin zum vollständigen Atem- und Herzstillstand erleiden.“

Alkoholwerte jenseits der Fünf-Promille-Marke enden nach Experteneinschätzung fast immer tödlich. Der ADAC betont die dramatischen gesundheitlichen Risiken: „Bei einem Blutalkoholspiegel über vier Promille besteht akute Lebensgefahr.“

Für einen Autofahrer schien diese Warnung bedeutungslos – er konsumierte massive Mengen Alkohol und setzte sich dennoch ans Steuer.