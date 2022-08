Norwegischer Tourist (81) in Kroatien wegen Pädophilie verhaftet

Die Polizei von Rovinj (Kroatien) hat gestern einen 81-jährigen norwegischen Staatsbürger wegen des begründeten Verdachts der pornographischen Darstellung Minderjähriger verhaftet. Der Tourist soll nackte Kinder auf einem Spielpaltz in der Nähe von Rovinj fotografiert haben.

Wie die Polizei von Rovinj mitteilte, wurde sie am Donnerstagnachmittag vom Sicherheitsdienst einer Tourismusanlage in der Nähe von Rovinj auf einen Mann aufmerksam gemacht, der in der Nähe eines Kinderspielplatzes saß und scheinbar mit seinem Mobiltelefon Aufnahmen der spielenden Kinder machte.

Auf Grund des Verdachts, dass der Mann nackte Kinderhaut für pornographische Zwecke fotografierte, wurde vom Sicherheitsdienst die Polizei verständigt. Der norwegische Staatsbürger wurde in Gewahrsam genommen, sein Mobiltelefon, Tablet und USB-Datenträger konfisziert und durchsucht. Dabei wurden Foto- und Videoaufnahmen nackter Kinder und andere belastende Aufnahmen sichergestellt.

Der Verdächtige wurde am Freitag von der Polizei der Region Istrien in Untersuchungshaft genommen.