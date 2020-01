Bei dem ATP Cup in Sydney holt sich die serbische Tennislegende Đoković den Sieg.

Der bisherige Nummer Zwei besiegte den Erstplatzierten. Somit holte Novak Đoković den Titel für sich und gewann das entscheidende Match gegen Rafael Nadal, beim ATP Cup in Sydney.

„Ich werde mich bis n mein Lebensende an diese Erfahrung erinnern,“ so der stolze Sieger. Es sei einer der schönsten Momente in seiner Karriere gewesen.

Auf der nächsten Seite findet ihr mehr Informationen!