„Nur mit euch“: Edin Hasanović in H&M-Kampagne (VIDEO)

Als ich nach Deutschland kam, hat man mich in der Schule und überall behandelt wie jeden anderen um mich herum auch. Mir wurden Chancen geboten, die ich ergriffen habe und keine Grenzen gesetzt. Das wünsch ich allen Menschen, die zu uns kommen. Man weiß nie ob nicht einer von diesen Menschen die Welt verändern kann. . Das habe ich @hm im Rahmen der #nurmiteuch Kampagne zum #tagderdeutscheneinheit erzählt. #anzeige