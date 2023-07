Obdachlose mit Stichverletzungen auf Parkbank aufgefunden

Eine obdachlose 51-jährige Frau schlief am Freitag im Bereich des Venediger-Au-Parks in der Nähe des Abganges zu einer U-Bahn-Station auf einer Grünfläche. Sie gab an, durch plötzliche Schmerzen aufgewacht zu sein. Ein bisher unbekannter Täter soll der Frau Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

Weitere Angaben konnte das Opfer nicht machen. Die schwer verletzte Frau wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Person, die aufgrund eines vorerst anderen Polizeieinsatzes in der unmittelbaren Nähe angehalten wurde, dürfte laut ersten Ermittlungen nicht im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter 01-31310-62110 entgegengenommen.