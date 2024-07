ÖKO-Test findet Blei und hohe Chemikalienbelastung bei SHEIN-Produkten

Die Bekleidungsindustrie steht erneut im Rampenlicht, und zwar nicht zum ersten Mal wegen der steigenden Sorge um soziale und ethische Standards. Diesmal trifft es den Billigmodeanbieter Shein besonders hart. Ein jüngster Bericht des Magazins Öko-Test enthüllt beunruhigende Einzelheiten.

Das Verbrauchermagazin Öko-Test legte seine Erkenntnisse über eine Untersuchung von 21 Bekleidungsartikeln des chinesischen Fast-Fashion-Giganten offen. Die Ergebnisse werfen erhebliche Bedenken auf: Von nervengiftigem Blei in Sandalen bis zu verbotenen Phthalaten in anderen Schuhen, die als fortpflanzungsschädigend gelten, zeigt der Bericht ein düsteres Bild der Chemikalienbelastung in günstiger Mode. Zusätzlich bestand keines der getesteten Produkte – einschließlich Babykleidung und Modeschmuck – eine Qualitätsprüfung besser als mit dem Urteil „ausreichend“.

Fast Fashion: Ein globales Problem

Die Diskussion um die Effektivität von Verboten und Grenzwerten für toxische Chemikalien in der EU gewinnt angesichts der globalen Handelsdynamiken an Schärfe. Öko-Test weist darauf hin, dass täglich etwa 400.000 Pakete von Unternehmen wie Shein in Deutschland ankommen, wobei nur Stichprobenartig die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards geprüft werden kann.

Strategien gegen Fast Fashion

Die Konsumenten stehen vor der Herausforderung, sich gegen die Versuchungen der Fast Fashion zu behaupten. Ohne dabei auf Mode verzichten zu müssen. Experten raten dazu, Kleidung länger zu tragen und beschädigte Stücke zu reparieren. Der Trend des „Visible Mending“ – das sichtbare Flicken von Kleidung – gewinnt dabei an Beliebtheit und wird zum Symbol für Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Modealternativen, von biologischer über faire bis hin zu recycelter und veganer Kleidung, gewinnen an Boden. Sie können nicht nur in spezialisierten Geschäften, sondern auch immer häufiger online gefunden werden. Wobei die Nachfrage nach Transparenz und verantwortungsvoller Produktion steigt. Trotz eines höheren Preises bei nachhaltigen Modeartikeln betont die Expertin Sabine Seidl, dass die langfristigen Vorteile und der geringere Ressourcenverbrauch diese Investition rechtfertigen.