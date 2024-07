Novak Djokovic mit Zendaya auf dem roten Teppich (VIDEO)

In der malerischen Kulisse des Fondation Louis Vuitton in Paris fand am Donnerstag, dem 25. Juli, eine außergewöhnliche Zusammenkunft statt, die den Auftakt zu den bevorstehenden Olympischen Spielen 2024 bildete.

Angeführt von Sportikonen und gefeierten Prominenten, wurde die „Prelude“-Veranstaltung zu einem prächtigen Vorspiel des sportlichen Großereignisses. Hier, wo sich die Welt des Sports mit der des Glanzes und Glamours trifft, gaben sich namhafte Persönlichkeiten wie der Tennisstar Novak Djokovic, die Tennislegende Serena Williams sowie die gefeierte Schauspielerin Zendaya die Ehre.

Ein Ereignis von Weltklasse

Die Gastgeber des Abends: Das Event wurde von einer beeindruckenden Gruppe an Persönlichkeiten gehostet. Serena Williams, nicht nur eine 23-fache Grand Slam-Siegerin, sondern auch eine vierfache Olympiamedaillengewinnerin, teilte die Ehre mit der südafrikanisch-amerikanischen Schauspielerin Charlize Theron, der spanischen Sängerin und Songwriterin Rosalía sowie dem französischen Schauspieler Omar Sy.

Organisiert von Vogue: Die renommierte Anna Wintour fungierte als Co-Gastgeberin dieses exquisiten Abends und fand Unterstützung in Gestalten wie Pharrell Williams, dem kreativen Kopf hinter den Herrenkollektionen von Louis Vuitton, dem Vorsitzenden und CEO von LVHM, Bernard Arnault, sowie dem CEO von Comcast NBCUniversal, Brian Roberts.

Sport trifft Stil

Unvergessliche Momente: Djokovic, der sich auf seine fünfte Teilnahme an den Olympischen Spielen vorbereitet, wurde in angeregten Gesprächen mit Serena Williams und dem amerikanischen Filmregisseur Spike Lee gesichtet. Djokovic, dessen Einziger Olympiamedaillengewinn auf die Bronzemedaille bei den Spielen 2008 in Peking zurückgeht, zeigte sich in bester Gesellschaft.

Die vierfache Grand Slam-Gewinnerin Naomi Osaka war ebenso Teil der illustren Gästeschar und fiel in ihrem babyblauen Oberteil mit Puffärmeln und einem hoch-niedrigen schwarzen Rock auf, eine elegante Frisur ihr markantes Äußeres abrundend.

Auffällige Begegnungen: Besonders bemerkenswert war eine Szene, in der Djokovic, begleitet von seiner Frau Jelena, mit Zendaya ins Gespräch vertieft entlang einer dreispurigen Bahn schlenderte, die dem traditionellen roten Teppich eine sportliche Wendung gab.

Die Veranstaltung zeugt von der einzigartigen Verbindung zwischen der Welt des Sports und des öffentlichen Lebens, ein Zusammentreffen, das nicht nur die Freude auf die bevorstehenden Spiele in Paris verdeutlicht, sondern auch die kulturelle Verbindung, die solche Ereignisse zu schaffen vermögen. Mit einem Vorabend, der sowohl stilistisch als auch sportlich keine Wünsche offen lässt, richtet sich der Blick nun gespannt auf das, was die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu bieten haben werden.