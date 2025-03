Österreich: BP verkauft alle Tankstellen!

BP plant den Verkauf von über 260 Tankstellen in Österreich, um sein globales Portfolio zu straffen. Ein Käufer soll bis Ende 2025 feststehen.

BP hat kürzlich angekündigt, bis zum Ende des dritten Quartals einen Käufer für seine mehr als 260 Tankstellenstandorte, einschließlich der Elektroladestationen und des mit BP Österreich verbundenen Flottengeschäfts, sowie für seine Anteile an der Betriebsgesellschaft des Terminals in Linz zu finden. Diese Ankündigung wurde am Donnerstag gemacht, wobei eine BP-Sprecherin der APA mitteilte, dass die Tankstellen teils von Pächtern mit eigenem Personal geführt werden und teils als Markenvertriebspartnerschaften bestehen.

Desinvestitionsprogramm

Dieser Verkauf ist Teil eines weltweiten Desinvestitionsprogramms von BP, das ein Volumen von 20 Milliarden US-Dollar (etwa 18,54 Milliarden Euro) umfasst. Ein ähnliches Projekt wird auch in den Niederlanden durchgeführt. Der Verkaufsprozess hat bereits begonnen, und BP plant, bis zum Ende des dritten Quartals 2025 einen potenziellen Käufer zu präsentieren.

Der Abschluss des Verkaufs ist für Ende 2025 geplant, vorbehaltlich aller notwendigen behördlichen Genehmigungen.

Strategische Fokussierung

Patrick Wendeler, Vorstandschef der BP Europa SE, erläuterte, dass BP in den letzten Jahren sein Geschäft erheblich ausgebaut hat und nun die zweitgrößte Marke unter den Major-branded Tankstellen auf dem österreichischen Markt ist. Wendeler betonte, dass die BP-Gruppe international ihr Portfolio im Downstream-Bereich fokussieren möchte.

Daher wurde die Entscheidung getroffen, einem neuen Eigentümer die Gelegenheit zu geben, in das österreichische Tankstellengeschäft zu investieren, um den bisherigen Erfolg fortzusetzen.