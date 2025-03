S-Bahn erfasst Fußgänger – tot

Ein Fußgänger wurde in Wien von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Der tragische Vorfall führte zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Bahnverbindung.

Am Donnerstagmorgen kam es in Wiens 19. Gemeindebezirk zu einem tödlichen Vorfall. Ein Fußgänger wurde von einer S-Bahn erfasst, als er die Gleise am Übergang zwischen der Kuchelauer Hafenstraße und der Heiligenstädter Straße in Döbling überqueren wollte. Laut einem Bericht der „Krone“ ereignete sich der Unfall gegen 08:00 Uhr.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des Zugführers konnte der Zusammenstoß nicht vermieden werden. Die Berufsrettung traf schnell am Unfallort ein, jedoch war es für den Mann bereits zu spät – er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Bahnverbindung unterbrochen

Infolge des Unfalls wurde die Bahnverbindung vorübergehend unterbrochen. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.