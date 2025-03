Flammen-Inferno in Ottakring: Mann stirbt in brennender Wohnung

Ein Feuer in Ottakring forderte das Leben eines 52-Jährigen. Ermittler vermuten, dass nachglühende Räucherstäbchen das Inferno auslösten.

Ein tragisches Ereignis ereignete sich in Ottakring, als ein 52-jähriger Mann in seiner Wohnung ums Leben kam. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag um etwa 15.15 Uhr in einem Appartement in der Abelegasse aus. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde alarmiert, um die Flammen zu bekämpfen und den Mann aus seiner brennenden Wohnung zu retten. Trotz der sofortigen Reanimationsbemühungen durch die Berufsrettung konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Brandursache ermittelt

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann vermutlich an einer Rauchgasvergiftung starb. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes fand heraus, dass das Feuer im Bereich des Wohn- und Schlafzimmers seinen Ursprung hatte. Als Brandursache wurden nachglühende Teilchen identifiziert, die wahrscheinlich von Räucherstäbchen stammten. Die Ermittler schlossen ein Fremdverschulden aus.