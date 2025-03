Chaos bei Foodora: Kunden bekommen ihre Bestellungen nicht!

Technische Probleme legten die Bestell-App „Foodora“ lahm. Skurrile Bestellungen sorgten für Verwirrung bei den Partnerrestaurants.

Am Donnerstag mussten zahlreiche Nutzer der Liefer-App „Foodora“ feststellen, dass sie ihre Bestellungen nicht wie gewohnt aufgeben konnten. Die Ursache für diese plötzliche Unterbrechung lag in technischen Schwierigkeiten bei der Bestellverarbeitung, die die Betreiber dazu veranlassten, die Plattform vorübergehend offline zu schalten. Sowohl die Kunden als auch die Partnerrestaurants wurden in einem offiziellen Schreiben über die Situation informiert.

Technische Probleme

Laut einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung „Heute“ handelte es sich bei dem Vorfall nicht um einen Hackerangriff. Ein Sprecher von „Foodora“ betonte, dass das Team intensiv daran arbeite, die Probleme zu lösen, und man erwarte, dass der Service bald wieder vollständig funktioniere. In Österreich ist die Plattform für die meisten Restaurants bereits wieder verfügbar, nur einige wenige Betriebe sind noch betroffen.

Um den Unannehmlichkeiten entgegenzuwirken, hat „Foodora“ versprochen, alle stornierten Bestellungen zu kompensieren, sodass den Kunden kein finanzieller Schaden entsteht. Der Vorfall führte zudem zu einigen skurrilen Situationen: Eine Pizzeria in Wien erhielt über die App Bestellungen aus Linz, was die Frage aufwarf, ob die Pizzen tatsächlich per Fahrrad bis nach Linz geliefert werden sollten.