Ekelfund in Wien: 1,5 Tonnen Käse wurden falsch gelagert

Das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen hat in Zusammenarbeit mit dem Marktamt (MA 59) im Zuge von Schwerpunktkontrollen in einem Supermarkt in Wien-Donaustadt erhebliche Hygienemängel festgestellt.

Ursprünglich wurde die Kontrolle aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung durchgeführt, der sich auf verdorbenes Fleisch bezog. Stattdessen entdeckten die Einsatzkräfte rund 1,5 Tonnen Käse, die bei falscher Temperatur gelagert wurden und daher nun vernichtet werden. Statt der vorgeschriebenen maximal 4 Grad Celsius wurde eine Temperatur von bis zu 15 Grad gemessen. Es wurden außerdem Fleischproben entzogen, die nun untersucht werden.

FOTO: Gruppe Sofortmaßnahmen

Neben diesem schwerwiegenden Verstoß wurden zudem Anzeigen nach der Hygieneverordnung, fehlender Preisauszeichnung, Verstößen gegen die Allergenkennzeichnung sowie weiterer Missstände erstattet.

⇢ Illegale Fleischerei in Ottakring: 200 Kilo Fleisch sichergestellt

„Hinweise aus der Bevölkerung sind für unsere Arbeit besonders wichtig. Wir nehmen jeden Hinweis ernst und gehen gegen alle Missstände vor, um die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener zu schützen“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.