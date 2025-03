Tragischer Unfall: Alko-Lenker rammt Moped-Fahrer

Ein 60-Jähriger übersieht beim Abbiegen einen Mopedfahrer, was zu einem schweren Unfall führt. Ein Alkotest bringt brisante Details ans Licht.

Am Mittwochabend kam es im Bezirk Völkermarkt in Kärnten zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18.25 Uhr beabsichtigte ein 60 Jahre alter Autofahrer, von der B81 Bleiburger Straße nach links auf die B82 Seebergstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 15-jährigen, der mit seinem Moped unterwegs war, was zu einem heftigen Zusammenprall führte.

Schwerverletzter Jugendlicher

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Die Polizei in Eberndorf gab an, dass der 60-jährige Fahrer bei einem Alkotest positiv getestet wurde. Daraufhin wurde ihm sein Führerschein direkt an der Unfallstelle entzogen.

