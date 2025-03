Brasilianischer Nostradamus warnt: Hybride Kriegsführung führt zum 3. Weltkrieg

Ein brasilianischer Parapsychologe schlägt Alarm: Athos Salome warnt vor einem möglichen Dritten Weltkrieg durch hybride Kriegsführung und Sabotageakte.

Der brasilianische Parapsychologe Athos Salomé, der sich selbst als „lebender Nostradamus“ bezeichnet, zieht mit seinen Vorhersagen regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Er warnt eindringlich vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, der durch Sabotage und hybride Kriegsführung ausgelöst werden könnte. Salomé behauptet, dass diese bedrohlichen Entwicklungen bereits im Gange seien.

Hybride Kriegsführung

Salomé, der seine Prophezeiungen auf Plattformen wie Instagram und dem britischen Onlineportal „Daily Star“ teilt, sieht in der modernen hybriden Kriegsführung eine Möglichkeit, durch Sabotageakte ähnliche Verwüstungen anzurichten wie durch direkte militärische Angriffe. Als Beispiel führt er die Beschädigung von Unterseekabeln in der Ostsee an. Im Januar wurde etwa ein Glasfaserkabel zwischen Lettland und Schweden beschädigt, was eine Untersuchung in Schweden zur Folge hatte. Zuvor hatten finnische Behörden ein russisches Öltanker beschlagnahmt, das durch einen Anker mehrere Telekommunikationskabel und eine Stromleitung zwischen Finnland und Estland beschädigt haben soll. Solche Sabotageakte könnten laut Salomé zu „digitalen Blackouts“ führen, die sowohl militärische Fähigkeiten als auch die wirtschaftliche Stabilität gefährden.

⇢ Heathrow im Chaos: Feuer entfesselt Sicherheitsalarm!

Er warnt zudem vor den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA im Südchinesischen Meer.

Obwohl Salomé einige bemerkenswerte Vorhersagen getroffen hat, wie etwa die Covid-19-Pandemie, den Tod von Königin Elizabeth II. und die russische Invasion in der Ukraine, lag er nicht immer richtig. So sagte er einen „Cyberkrieg“ im Zusammenhang mit einem Microsoft-Ausfall voraus, der nie eintrat. Auch seine Warnung, dass Hacker die Olympischen Spiele für kriminelle Machenschaften nutzen würden, erfüllte sich nicht.

NATO-Reaktion

Abschließend stellt Salomé die Frage, wie die NATO auf die jüngsten Sabotageakte reagieren würde, falls diese gezielte Angriffe waren, und wie weit eine mögliche Eskalation führen könnte.