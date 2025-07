Österreich: Hier ist das Trinkwasser verunreinigt

Nach schweren Unwettern ist die Schlickerquelle in Fulpmes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land verunreinigt worden. Die starken Regenfälle am Wochenende verursachten in der Gemeinde erhebliche Schäden, darunter zwei zerstörte Fußgängerbrücken. Der Margaretenbach stand kurz vor dem Überlaufen.

Trinkwasserwarnung ausgesprochen

Die Gemeindeverwaltung von Fulpmes gab heute eine öffentliche Warnung heraus. Das Wasser aus der betroffenen Quelle darf ausschließlich in abgekochtem Zustand verwendet werden. Dies gilt besonders für die Lebensmittelzubereitung, als Trinkwasser, zum Zähneputzen, Händewaschen und für die Herstellung von Eiswürfeln.

Für die Körperhygiene wird empfohlen, vor allem bei Risikogruppen wie Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, nur abgekochtes und anschließend abgekühltes Wasser zu nutzen. Die Wasserversorgung aus der Pinnisquelle, welche die Ortsteile Medraz Dorf und Medraz Stille beliefert, ist von der Verunreinigung nicht betroffen.

Maßnahmen und Dauer der Beeinträchtigung

Nach Angaben der Gemeinde muss das Wasser mindestens drei Minuten lang abgekocht werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Die Dauer der Verunreinigung ist derzeit noch nicht absehbar. Das Abkochgebot bleibt bestehen, bis die mikrobiologischen Untersuchungen wieder unbedenkliche Werte zeigen.

Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität werden fortlaufend Wasserproben entnommen und das Leitungsnetz regelmäßig gespült. Die Gemeindeverwaltung hat mitgeteilt, dass erst nach Vorliegen von zwei aufeinanderfolgenden, einwandfreien Proben das Abkochgebot wieder aufgehoben wird. Betroffene Einwohner werden gebeten, die weiteren Informationen der Gemeinde zu beachten.

