Österreich im Schneechaos: Schnee kommt bis nach Wien

In den nächsten Tagen wird nahezu ganz Österreich von einem massiven Wintereinbruch betroffen sein. Der Wetterverlauf zeigt sich wechselhaft und wird von winterlichen Bedingungen geprägt.

Am Donnerstag dominiert im Norden und Osten des Landes eine hochnebelartige Wolkendecke, die sich nur langsam auflockert. Über dem Westen ziehen am Mittag erneut Wolken einer Störung auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus 7 und plus 1 Grad und steigen tagsüber auf Werte von minus 2 bis plus 5 Grad.

Ein Frontensystem bringt am Freitag dichte Wolken und Niederschläge aus dem Westen. Es wird mit Regen oder Schneeregen gerechnet, während die Schneefallgrenze im Verlauf der Warmfront auf über 1000 Meter ansteigt. In inneralpinen Gebieten kann sich kältere Luft länger halten, was das Risiko von Glatteis erhöht. Der Hauptniederschlag wird im Westen und entlang der Alpennordseite erwartet, während es im Süden größtenteils trocken bleibt. Der Westwind frischt merklich auf. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 7 und 0 Grad und steigen am Nachmittag auf Werte von 1 bis 8 Grad, wobei die höchsten Temperaturen im Westen erreicht werden.

Lesen Sie auch: 17.864 Haushalte müssen Energiebonus zurückzahlen17.864 Haushalte in Österreich müssen den Energiebonus zurückzahlen, da sie die Einkommensgrenzen überschritten haben.

17.864 Haushalte müssen Energiebonus zurückzahlen17.864 Haushalte in Österreich müssen den Energiebonus zurückzahlen, da sie die Einkommensgrenzen überschritten haben. Familienbeihilfe steigt ab 2025: So viel Geld bekommt ihrIm Jahr 2025 erhöht Österreich die Familienbeihilfe um 4,6 Prozent. Eltern können bis zu 3.255 Euro pro Jahr erhalten.

Familienbeihilfe steigt ab 2025: So viel Geld bekommt ihrIm Jahr 2025 erhöht Österreich die Familienbeihilfe um 4,6 Prozent. Eltern können bis zu 3.255 Euro pro Jahr erhalten. ÖBB-Streckensperre: LKW von Zug erfasst (FOTOS)Auf einem Bahnübergang kollidierte ein Güterzug mit einem Lkw, verursachte erheblichen Sachschaden und beeinträchtigt den Bahnverkehr.

Wochenendvorschau

Der Samstag beginnt im Osten freundlich und trocken, doch von Westen her ziehen Wolken auf, die Regen und oberhalb von 800 Metern Schneefall bringen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 9 Grad. In der Nacht auf Sonntag werden nahezu flächendeckende Schneefälle über ganz Österreich erwartet. Am Sonntag herrscht tiefwinterliches Wetter mit Schneefall auch in tiefen Lagen, inklusive Wien. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 6 Grad. Auch am Montag bleibt es winterlich mit weiteren Schneeschauern.