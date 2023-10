Österreich: Starkregen bringt diese Woche massig Schnee

Bereiten Sie sich auf eine wilde Wetterwoche vor, die Italien und Österreich im Griff haben wird. Der Montag beginnt mit Starkregen, der sich über die Alpen bis nach Österreich ausbreitet, gefolgt von einem drastischen Temperatursturz und Schneefällen.

Beginnen wir mit dem Montag, an dem der Alpenhauptkamm und die südlichen Regionen von wiederholten Regenschauern heimgesucht werden. Insbesondere die Karnischen Alpen und die Karawanken werden von kräftigen und teilweise gewittrigen Regenfällen heimgesucht. Im Kontrast dazu bleibt es an der Alpennordseite und im Südosten tagsüber größtenteils trocken, mit gelegentlichen föhnigen Auflockerungen. Doch gegen Abend setzt auch im Westen Regen ein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 13 und 22 Grad, begleitet von starkem Südföhn in den prädestinierten Lagen.

Dienstag: Der Regen hält an

Der Dienstag begrüßt uns mit einer dicken Wolkendecke und häufigem Regen ab den frühen Morgenstunden. Nur in Unterkärnten und im Südburgenland lässt sich anfangs noch vereinzelt die Sonne blicken. Doch auch hier setzt bald Regen ein, während in den Nordalpen vorübergehend Schneefall bis auf eine Höhe von 1.200 Metern zu erwarten ist. Am Nachmittag lässt der Regen nach, doch die Wolken bleiben hartnäckig. Der Wind dreht auf West und weht an der Alpennordseite lebhaft, im Wiener Raum über Mittag sogar kräftig. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 18 Grad.

Mittwoch: Allerheiligen mit Sonne-Wolken-Mix

Der Mittwoch, Allerheiligen, beginnt in Oberösterreich bis ins Weinviertel mit dichten Wolken und vereinzelten Schauern. Im Westen und Süden zeigen sich jedoch schon früh sonnige Auflockerungen. Ab dem Vormittag setzt sich generell ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch, wobei der Sonnenschein von Osttirol bis ins Südburgenland dominiert. Im Westen ziehen am Abend wieder Wolken auf, doch es bleibt meist trocken. Im Norden und Osten weht bis zum Mittag noch ein lebhafter bis kräftiger Westwind. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 18 Grad.

Donnerstag: Nebel und Regen kehren zurück

Am Donnerstag scheint in Oberösterreich und dem östlichen Bergland bis in die Steiermark zeitweise die Sonne. Im Donauraum und im Flachland ist jedoch mit zähem Nebel zu rechnen. Im Westen und Süden halten sich dichte Wolken, und besonders vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Oberkärnten setzt häufiger Regen ein. Am Abend breitet sich der Regen bis ins Salzburger Land und die Obersteiermark aus. Bevor es jedoch so weit ist, wird es noch einmal föhnig, mit lokal kräftigem Südwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 18 Grad.