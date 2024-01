Österreich: Supermarkt gibt Mitarbeitern bis zu 6.700 Euro Prämie!

Mit diesem aufsehenerregenden Angebot startet Spar ins neue Jahr. Im Rahmen einer umfassenden Strategie zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Nachwuchskräfte setzt der Supermarktriese auf attraktive Anreize. Die potenziellen Lehrlinge können während ihrer Ausbildung zusätzlich zu ihrem Lohn Prämien von bis zu 6.700 Euro erwerben.

Inmitten intensiver Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag, der eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 8,43 Prozent für rund 430.000 Beschäftigte im Handel vorsieht, hat Spar die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit einem umfassenden Paket an Vorteilen für Lehrlinge möchte das Unternehmen die besten Talente für sich gewinnen. Im ersten Lehrjahr winkt ein Einkommen von 880 Euro, im zweiten Jahr 1.130 Euro und im dritten Jahr sogar 1.430 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 10 Prozent gegenüber den bisherigen Gehältern.

Doch das ist noch nicht alles: Lehrlinge können sich zusätzlich Prämien für herausragende Leistungen verdienen. Je nach Lehrjahr und Leistung können sie bis zu 140 Euro pro Monat zusätzlich erhalten. Gute Berufsschulzeugnisse werden mit Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr belohnt. Nach dem Ende des ersten Lehrjahres winkt als besonderes Zuckerl ein iPad. Und wer während der Lehre sowohl in der Praxis als auch in der Schule glänzt, kann sich am Ende der Lehrzeit über eine Prämie von 2.500 Euro freuen.

Vollzeit nach Lehrabschluss

Doch nicht nur monetär setzt Spar auf attraktive Anreize. Auch die Aussicht auf eine Vollzeitbeschäftigung nach erfolgreichem Lehrabschluss und ein erhöhtes Einstiegsgehalt sind Teil des Angebots. Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch betont: „Um die motiviertesten Jugendlichen für sich zu gewinnen, müssen sich Arbeitgeber daher etwas einfallen lassen. Und für Spar als Arbeitgeber sprechen neben herausragenden Sozialleistungen auch das familiäre Arbeitsklima und die vielen Möglichkeiten, die sich in einem über die Landesgrenzen Österreichs hinaus erfolgreichen Handelskonzern eröffnen.“